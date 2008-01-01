Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана дебютировал в профи с победы над небитым соперником

Поединок прошел в первом среднем весе.

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Сегодня 22:33
Финалист юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен дебютировал с победы в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz

В андеркарте вечера компании MTK Kazakhstan в Алматы Шайкен встречался с другим казахстанцем - Берикбаем Нурымбетовым. Бой первого среднего веса продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.

19-летний Шайкен, кроме "серебра" ЮОИ, имеет в своем активе "золото" молодежного чемпионата Азии-2018. Уроженец Кокшетау занимается боксом с 10 лет.

29-летний Нурымбетов потерпел первое поражение в карьере после пяти побед (одна нокаутом). Уроженец Ташкента, проживающий в Караганде, выступает в профи с 2016 года и все бои провел в Казахстане.

Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали казахстанца: тяжеловес Али Балоев (10-0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай (3-0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3-0). 

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Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей. 
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Шайкен Талгат Профессиональный бокс MTK Kazakhstan Алматы Кункабаев Камшыбек Акбербаев Иса
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Сегодня 22:33
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