Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана дебютировал в профи с победы над небитым соперником

Финалист юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен
дебютировал с победы в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz
.
В андеркарте вечера компании MTK Kazakhstan в Алматы Шайкен встречался с другим казахстанцем - Берикбаем Нурымбетовым
. Бой первого среднего веса продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.
19-летний Шайкен, кроме "серебра" ЮОИ, имеет в своем активе "золото" молодежного чемпионата Азии-2018. Уроженец Кокшетау занимается боксом с 10 лет.
29-летний Нурымбетов потерпел первое поражение в карьере после пяти побед (одна нокаутом). Уроженец Ташкента, проживающий в Караганде, выступает в профи с 2016 года и все бои провел в Казахстане.
Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали казахстанца: тяжеловес Али Балоев
(10-0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай
(3-0, 1 КО) и Рай Сейтжанов
(3-0).
Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета
Главным событием вечера бокса станет
бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева
, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева
(20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей.