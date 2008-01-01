Казахстанский боксер победил соперника с 32 боями в профи

Бой прошел в лимите первого тяжелого веса.

Али Балоев. Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 21:41
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев победил белоруса Юрия Быховцева, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок в андеркарте вечера компании MTK Kazakhstan в Алматы продлился все восемь раундов. По их итогам судьи выставили счет 80-72. 

На счету 27-летнего Балоева стало 10 побед (семь нокаутом) в 10 боях, а 33-летний Быховцев потерпел 20-е поражение в карьере - также в его активе 10 побед (5 нокаутом) и три ничьи. 

Интересно, что Быховцев уже во второй раз проигрывает в Казахстане. В октябре 2019 года белорус решением уступил супертяжу Руслану Мырсатаеву (7-0, 6 КО), прервав его серию нокаутом. 

Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали казахстанские полусредневесы Нурдос Толебай (3-0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3-0). 

Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета

Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей. 
Метки:
Балоев Али Профессиональный бокс MTK Kazakhstan Кункабаев Камшыбек Акбербаев Иса Алматы Мырсатаев Руслан
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 21:41
© 2008 - 2020 ТОО «EML»