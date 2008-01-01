Казахстанский боксер победил соперника с 32 боями в профи

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев
победил белоруса Юрия Быховцева
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок в андеркарте вечера компании MTK Kazakhstan в Алматы продлился все восемь раундов. По их итогам судьи выставили счет 80-72.
На счету 27-летнего Балоева стало 10 побед (семь нокаутом) в 10 боях, а 33-летний Быховцев потерпел 20-е поражение в карьере - также в его активе 10 побед (5 нокаутом) и три ничьи.
Интересно, что Быховцев уже во второй раз проигрывает в Казахстане. В октябре 2019 года белорус решением уступил
супертяжу Руслану Мырсатаеву
(7-0, 6 КО), прервав его серию нокаутом.
Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали казахстанские полусредневесы Нурдос Толебай
(3-0, 1 КО) и Рай Сейтжанов
(3-0).
Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета
Главным событием вечера бокса станет
бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева
, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева
(20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей.