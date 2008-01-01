19-летний казахстанский боксер выиграл свой третий бой в профи

Он идет без поражений.

Фото: Instagram Нурдоса Толебая©
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Сегодня 21:03
Казахстанец Нурдос Толебай победил соотечественника Нуржана Макашбаева, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все шесть раундов. По их итогам судьи вынесли раздельное решение. 

Для 19-летнего Толебая эта победа стала третьей (одна нокаутом) в трех боях, а 24-летний Макашбаев потерпел первое поражение - первый и второй поединки он завершил вничью. В профи оба соперника дебютировали в 2019 году, но если Толебай дрался на родине, то Макашбаев дважды выступал в России. 

Ранее в вечере бокса в Алматы казахстанец Рай Сейтжанов (3-0, 0 КО) победил решением соотечественника Талгата Бертлеуова (0-2). 

Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета

Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей. 
Метки:
Толебай Нурдос MTK Kazakhstan Профессиональный бокс Кункабаев Камшыбек Акбербаев Иса Алматы
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 21:03
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