19-летний казахстанский боксер выиграл свой третий бой в профи

Казахстанец Нурдос Толебай
победил соотечественника Нуржана Макашбаева
, передает корреспондент Vesti.kz
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Поединок полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все шесть раундов. По их итогам судьи вынесли раздельное решение.
Для 19-летнего Толебая эта победа стала третьей (одна нокаутом) в трех боях, а 24-летний Макашбаев потерпел первое поражение - первый и второй поединки он завершил вничью. В профи оба соперника дебютировали в 2019 году, но если Толебай дрался на родине, то Макашбаев дважды выступал в России.
Ранее в вечере бокса в Алматы казахстанец Рай Сейтжанов
(3-0, 0 КО) победил
решением соотечественника Талгата Бертлеуова
(0-2).
Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета
Главным событием вечера бокса станет
бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева
, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева
(20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей.