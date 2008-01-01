21-летний боксер из Казахстана выиграл третий бой подряд в профи

Его сопернику 27 лет.

Фото: Instagram Рая Сейтжанова©
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Сегодня 20:32
Казахстанский полусредневес Рай Сейтжанов победил соотечественника Талгата Бертлеуова, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок открыл вечер бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все шесть раундов, по итогам которых все судьи выставили счет 60:54.  

На счету 21-летнего Сейтжанова теперь три победы решением в трех боях, а 27-летний Бертлеуов потерпел второе поражение решением в двух поединках. Оба боксера пока выступали только в Казахстане: Сейтжанов дебютировал в профи в октябре 2019 года, а Бертлеуов - в январе 2021-го. 

Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета

Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей. 
Метки:
MTK Kazakhstan Профессиональный бокс Кункабаев Камшыбек Акбербаев Иса
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0
Сегодня 20:32
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