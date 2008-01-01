21-летний боксер из Казахстана выиграл третий бой подряд в профи

Казахстанский полусредневес Рай Сейтжанов
победил соотечественника Талгата Бертлеуова
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок открыл вечер бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все шесть раундов, по итогам которых все судьи выставили счет 60:54.
На счету 21-летнего Сейтжанова теперь три победы решением в трех боях, а 27-летний Бертлеуов потерпел второе поражение решением в двух поединках. Оба боксера пока выступали только в Казахстане: Сейтжанов дебютировал в профи в октябре 2019 года, а Бертлеуов - в январе 2021-го.
Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета
Главным событием вечера бокса станет
бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева
, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева
(20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей.