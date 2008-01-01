Обидчика Ковалева нокаутировали в девятом раунде

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес
проиграл нокаутом американцу Джо Смиту-младшему
, передает корреспондент Vesti.kz
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Отборочный поединок по линии WBO стал главным событием вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Развязка наступила в девятом раунде, когда Смиту удалось нокаутировать Альвареса - колумбиец вылетел за канаты.
На счету 30-летнего Смита теперь 25 побед (13 нокаутом) при двух поражениях, а 36-летний Альварес проиграл во второй раз в карьере (впервые досрочно) - также у него 25 побед (13 нокаутом).
Полный бой
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В сентябре 2019 года Смит претендовал на титул WBA (Super), но проиграл
решением россиянину Дмитрию Биволу
(17-0, 11 КО). Самую громкую победу в карьере Смит одержал декабре 2016 года, когда нокаутировал
соотечественника Бернанда Хопкинса
(55-8-2, 32 КО), проводившего прощальный бой.
В августе 2018 года Альварес стал чемпионом WBO, сенсационно нокаутировав Сергея Ковалева
(34-4-1, 29 КО). Спустя шесть месяцев россиянин победил
решением и вернул себе пояс, который в итоге потерял в ноябре 2019 года после поражения нокаутом
мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу
(53-1-2, 36 КО).
Победа над Ковалевым позволила "Канело" покорить четвертый вес в карьере, но от титула в полутяжах он отказался
через полтора месяца после боя. В итоге WBO назначила
мини-турнир за вакантный пояс, санкционировав бои между Смитом и Альваресом и россиянами Умаром Саламовым
(25-1,19 КО) и Максим Власов
(45-3, 26 КО).