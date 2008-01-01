Обидчика Ковалева нокаутировали в девятом раунде

Победитель приблизился к бою за титул чемпиона мира.

Джо Смит (справа) и Элейдер Альварес. Фото: Top Rank©
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Сегодня 19:25
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес проиграл нокаутом американцу Джо Смиту-младшему, передает корреспондент Vesti.kz

Отборочный поединок по линии WBO стал главным событием вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Развязка наступила в девятом раунде, когда Смиту удалось нокаутировать Альвареса - колумбиец вылетел за канаты. 

На счету 30-летнего Смита теперь 25 побед (13 нокаутом) при двух поражениях, а 36-летний Альварес проиграл во второй раз в карьере (впервые досрочно) - также у него 25 побед (13 нокаутом). 



Полный бой



В сентябре 2019 года Смит претендовал на титул WBA (Super), но проиграл решением россиянину Дмитрию Биволу (17-0, 11 КО). Самую громкую победу в карьере Смит одержал декабре 2016 года, когда нокаутировал соотечественника Бернанда Хопкинса (55-8-2, 32 КО), проводившего прощальный бой. 

В августе 2018 года Альварес стал чемпионом WBO, сенсационно нокаутировав Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО). Спустя шесть месяцев россиянин победил решением и вернул себе пояс, который в итоге потерял в ноябре 2019 года после поражения нокаутом мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (53-1-2, 36 КО). 

Победа над Ковалевым позволила "Канело" покорить четвертый вес в карьере, но от титула в полутяжах он отказался через полтора месяца после боя. В итоге WBO назначила мини-турнир за вакантный пояс, санкционировав бои между Смитом и Альваресом и россиянами Умаром Саламовым (25-1,19 КО) и Максим Власов (45-3, 26 КО). 
Метки:
WBO Ковалев Сергей Альварес-Ковалев Альварес Сауль Профессиональный бокс
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Сегодня 19:25
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