Обидчика Ковалева нокаутировали в девятом раунде

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес проиграл нокаутом американцу Джо Смиту-младшему, передает корреспондент Vesti.kz.
Отборочный поединок по линии WBO стал главным событием вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Развязка наступила в девятом раунде, когда Смиту удалось нокаутировать Альвареса - колумбиец вылетел за канаты.
На счету 30-летнего Смита теперь 25 побед (13 нокаутом) при двух поражениях, а 36-летний Альварес проиграл во второй раз в карьере (впервые досрочно) - также у него 25 побед (13 нокаутом).
Полный бой:
В сентябре 2019 года Смит претендовал на титул WBA (Super), но проиграл решением россиянинуДмитрию Биволу(17-0, 11 КО). Самую громкую победу в карьере Смит одержал декабре 2016 года, когда нокаутировал соотечественника Бернанда Хопкинса (55-8-2, 32 КО), проводившего прощальный бой.
Победа над Ковалевым позволила "Канело" покорить четвертый вес в карьере, но от титула в полутяжах он отказался через полтора месяца после боя. В итоге WBO назначила мини-турнир за вакантный пояс, санкционировав бои между Смитом и Альваресом и россиянами Умаром Саламовым (25-1,19 КО) и Максим Власов (45-3, 26 КО).
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне