Чемпион мира потерпел первое поражение в карьере и сохранил титул

Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер
уверенно победил немца Себастьяна Формеллу
в отборочном поединке по линиям WBC и IBF, передает корреспондент Vesti.kz
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Поединок стал главным событием вечера бокса на арене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и продлился все 12 раундов. По их итогам все трое судей выставили счет 120-108 в пользу Портера, который завоевал вакантный второстепенный пояс WBC SIlver.
На счету 32-летнего Портера теперь 31 победа (17 нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей, а 33-летний Формелла потерпел первое поражение в карьере после 22 побед (10 нокаутом). При этом немец сохранил титул чемпиона мира по версии IBO, так как пояс не стоял на кону.
Отметим, что прошедший поединок стал для Портера первым после поражения от американца Эррола Спенса
(26-0, 21 КО). В сентябре 2019 года Спенс победил
раздельным решением, защитив титул IBF и отобрав у соперника пояс WBC.