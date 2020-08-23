Чемпион мира потерпел первое поражение в карьере и сохранил титул

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер уверенно победил немца Себастьяна Формеллу в отборочном поединке по линиям WBC и IBF, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок стал главным событием вечера бокса на арене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и продлился все 12 раундов. По их итогам все трое судей выставили счет 120-108 в пользу Портера, который завоевал вакантный второстепенный пояс WBC SIlver.
На счету 32-летнего Портера теперь 31 победа (17 нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей, а 33-летний Формелла потерпел первое поражение в карьере после 22 побед (10 нокаутом). При этом немец сохранил титул чемпиона мира по версии IBO, так как пояс не стоял на кону.
Отметим, что прошедший поединок стал для Портера первым после поражения от американца Эррола Спенса (26-0, 21 КО). В сентябре 2019 года Спенс победил раздельным решением, защитив титул IBF и отобрав у соперника пояс WBC.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне