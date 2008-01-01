Экс-чемпион мира в весе Головкина вернулся с досрочной победы

Он мог стать соперником GGG.

Роб Брант (слева) и Виталий Копыленко. Фото: Top Rank©
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Сегодня 17:16
Бывший "регулярный" чемпион мира по версии WBA американец Роб Брант провел первый бой после потери титула, передает корреспондент Vesti.kz

В андеркарте вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегас (штат Невада, США) он встречался с украинцем Виталием Копыленко. После пятого раунда рефери принял решение остановить односторонее избиение. 

На счету 29-летнего Бранта теперь 26 побед (18 нокаутом) при двух поражениях, а 36-летний Копыленко проиграл в третий раз в карьере - также в его активе 28 побед (16 нокаутом). 



В октябре 2018 года Брант сенсационно выиграл единогласным решением и отобрал титул WBA (Regular) у японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО). В феврале 2019 года американец  провел дебютную защиту, нокаутировав россиянина Хасана Байсангурова (17-1, 7 КО), но в июле проиграл Мурате нокаутом в реванше и лишился пояса. 

После завоевания титула Брант назывался одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), который сейчас владеет поясами IBF и IBO. В итоге Брант выбрал защиту против Байсангурова и реванш с Муратой. 

При этом и Мурата мог стать соперником Головкина. Стороны хотели начать переговоры о поединке в случае победы японца в первом бою с Брантом, но поражение вмешалось в планы. 
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Брант Роб Мурата Риота Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 17:16
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