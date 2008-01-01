Экс-чемпион мира в весе Головкина вернулся с досрочной победы

Бывший "регулярный" чемпион мира по версии WBA американец Роб Брант
провел первый бой после потери титула, передает корреспондент Vesti.kz
.
В андеркарте вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегас (штат Невада, США) он встречался с украинцем Виталием Копыленко
. После пятого раунда рефери принял решение остановить односторонее избиение.
На счету 29-летнего Бранта теперь 26 побед (18 нокаутом) при двух поражениях, а 36-летний Копыленко проиграл в третий раз в карьере - также в его активе 28 побед (16 нокаутом).
В октябре 2018 года Брант сенсационно выиграл
единогласным решением и отобрал титул WBA (Regular) у японца Риоты Мураты
(16-2, 13 КО). В феврале 2019 года американец провел дебютную защиту, нокаутировав
россиянина Хасана Байсангурова
(17-1, 7 КО), но в июле проиграл
Мурате нокаутом в реванше и лишился пояса.
После завоевания титула Брант назывался
одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО), который сейчас владеет поясами IBF и IBO. В итоге Брант выбрал
защиту против Байсангурова и реванш с Муратой.
При этом и Мурата мог стать
соперником Головкина. Стороны хотели начать переговоры о поединке в случае победы японца в первом бою с Брантом, но поражение вмешалось в планы.