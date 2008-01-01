Хотим провести реванш между Поветкиным и Уайтом до конца 2020 года - Эдди Хирн

Промоутер Эдди Хирн заявил, что британский боксер Диллиан Уайт намерен до конца 2020 года воспользоваться своим правом на матч-реванш с россиянином Александром Поветкиным, сообщает агентство "Р-Спорт".

В ночь на воскресенье в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC. Россиянин стал обязательным претендентом на бой с победителем поединка за пояс чемпиона мира между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Видео полного боя с двумя нокдаунами и победой Александа Поветкина нокаутом над чемпионом WBC

"У нас есть условие о реванше. Первое, что сказал мне Уайт: "Организуй мне этот реванш". Мы воспользуемся этим правом. Мы хотим провести матч-реванш до конца этого года, это будет грандиозная битва", - сказал Хирн, которого цитирует Sky Sports.

Поветкин, которому 2 сентября исполнится 41 год, на профессиональном ринге выиграл 36 боев (24 из них нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. На счету 32-летнего британца 27 побед (18 - нокаутом) и два поражения.