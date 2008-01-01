Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета

Сегодня, 23 августа, в Алматы состоится первый вечер профессионального бокса после пандемии коронавируса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главным событием шоу станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева.

Также в этом шоу на профи-ринге дебютируют бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет и серебряный призер юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен.

В рамках этого вечера бокса запланированы следующие бои:

Полусредний вес, шесть раундов: Рай Сейтжанов (2-0, 0 КО) - Талгат Бертлеуов (0-1);

Первый средний вес, шесть раундов: Талгат Шайкен (дебют) - Берикбай Нурымбетов (5-0, 1 KO);

Первый средний вес, восемь раундов: Турсынбай Кулахмет (дебют) - Сагадат Рахманкуловсе (6-1, 4 KO);

Первый тяжелый вес, восемь раундов: Али Балоев (9-0, 7 KO) - Юрий Быховцев (10-19-3, 5 KO);

Легкий вес, десять раундов: Виктор Коточигов (11-0, 4 KO) - Андрей Исаев (30-17, 9 KO);

Первый тяжелый вес, восемь раундов: Камшыбек Кункабаев (дебют) - Иса Акбербаев (20-1, 15 КО);

Прямая трансляция будет вестись на телеканале Qazsport. Начало в 20:00. В интернете ее можно посмотреть здесь.