Видео полного боя с двумя нокдаунами и победой Александа Поветкина нокаутом над чемпионом WBC

Российский супертяжеловес Александр Поветкин
(36-2-1, 25 КО) нокаутировал британца Диллиана Уайта
(27-2, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz
.
Бой стал главным событием вечера бокса в Брентвуде - арена установлена во дворе дома британского промоутера Эдди Хирна
. В четвертом раунде Поветкину дважды отсчитали нокдаун, но в пятом россиянин нокаутировал
Уайта, выбросив его за канаты.
Благодаря этой победе Поветкин отобрал у Уайта титул "временного" чемпиона мира по версии WBC и завоевал вакантный "бриллиантовый" пояс WBC.
Полный бой Поветкин - Уайт
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