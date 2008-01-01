Видео полного боя с двумя нокдаунами и победой Александа Поветкина нокаутом над чемпионом WBC

Развязка случилась в пятом раунде.

Александр Поветкин. Фото: Matchroom Boxing9
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 04:46
Российский супертяжеловес Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) нокаутировал британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz

Бой стал главным событием вечера бокса в Брентвуде - арена установлена во дворе дома британского промоутера Эдди Хирна. В четвертом раунде Поветкину дважды отсчитали нокдаун, но в пятом россиянин нокаутировал Уайта, выбросив его за канаты. 

Благодаря этой победе Поветкин отобрал у Уайта титул "временного" чемпиона мира по версии WBC и завоевал вакантный "бриллиантовый" пояс WBC. 

Полный бой Поветкин - Уайт:





Метки:
Поветкин Александр Уайт Диллиан WBC
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 04:46
© 2008 - 2020 ТОО «EML»