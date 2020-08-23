Экс-претендент на титул WBC победил нокаутом в бою с шестью нокдаунами в одном вечере с казахстанцем

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Экс-претендент на титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC россиянин Заур Абдуллаев нокаутировал соотечественника Павла Маликова, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок стал главным событием вечера бокса в Екатеринбурге и был рассчитан на десять раундов. В четвертой трехминутке Абдуллаев дважды отправил соперника в нокдаун, в пятом - еще один раз, а в шестом - трижды. В седьмом раунде Маликов не смог подняться после удара по печени.
На счету 26-летнего Абдуллаева стало 12 побед (восемь нокаутом) при одном поражении, а 34-летний Маликов проиграл во второй раз - также в его активе 16 побед (шесть нокаутом) и две ничьи.
Прошедший бой стал для Абдуллаева первым после неудачной попытки стать "временным" чемпионом мира по версии WBC. В сентябре 2019 года россиянин в Нью-Йорке проиграл досрочно американцу Дэвину Хэйни (24-0, 15 КО), отказавшись от продолжения после четвертого раунда из-за травмы.
"Из-за того, что мы с Пашей Маликовым спарринговали, я подошел к бою немного расслаблено, - признался Абдуллаев. - Но я знал, что спарринги и ринг две разные вещи, так что настраивался на трудный поединок. Скажу, что мы были уверены в победе.
Прошлый бой, против Хэйни, у меня сложился неудачно, я получил травму - перелом орбитальной кости и сегодня случилось мое возвращение. Почти год я не боксировал и вышел против соперника такого уровня. Я смог одержать победу благодаря подготовке и вашей поддержке. Всем спасибо".
В андекарте вечера Абдуллаев - Маликов казахстанский боксер первого среднего веса Илья Очкин (6-2, 2 КО) проиграл нокаутом россиянину Магомеду Курбанову (20-0, 12 КО). Досрочное поражение потерпел и уроженец Костанайской области Станислав Калицкий (10-1, 3 КО).
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