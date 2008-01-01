Александр Поветкин встал после двух нокдаунов и нокаутировал "временного" чемпиона WBC

Российский супертяжовес Александр Поветкин
нокаутировал британца Диллиана Уайта
, передает корреспондент Vesti.kz
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Бой стал главным событием вечера бокса в Брентвуде - арена установлена во дворе дома британского промоутера Эдди Хирна
. На кону боя были два титула WBC: "временного" чемпиона мира, которым владел Уайт, и вакантный "бриллиантовый" пояс.
В четвертом раунде Поветкину дважды отсчитали нокдаун, но в пятом раунде россиянин неожиданно смог вернуться в поединок и нокаутировал Уайта, выбросив его за канаты. Видео нокаута смотрите здесь
, а полный бой - по этой ссылке
.
Для Поветкина, которому 2 сентября исполнится 41 года, эта победа стала 36-й (25 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях, а 32-летний Уайт теперь имеет два проигрыша при 27 победах (18 нокаутом).
Видео нокаута в бою Поветкин - Уайт
Титулом WBC (Interim) Уайт владел с июля 2019 года, когда решением победил
колумбийца Оскара Риваса
(26-1, 18 КО). После этого боя британец угодил в допинг-скандал и лишился пояса, но затем был оправдан
.
С 2011 по 2013 год Поветкин владел титулом "регулярного" чемпиона WBA. Россиянин за карьеру дважды претендовал на пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO, но в октябре 2013 года после четырех нокдаунов уступил решением украинцу Владимиру Кличко
(64-5, 53 КО), а в сентябре 2018 нокаутом проиграл британцу Энтони Джошуа
(23-1, 21 КО).
Отметим, что Уайт больше 1000 дней находится в статусе обязательного претендента на титул полноценного чемпиона мира по версии WBC. Сейчас этим поясом владеет другой британец - Тайсон Фьюри
(30-0-1, 21 КО), а шанс на бой с ним получил Поветкин.