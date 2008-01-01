Игравшая против Казахстана экс-футболистка защитила звание абсолютной чемпионки мира в профи-боксе

Абсолютная чемпионка мира британка Кэти Тэйлор
победила бельгийку Дельфин Персон
в реванше, передает корреспондент Vesti.kz
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Их поединок стал соглавным событием вечера бокса в Брентвуде - арена установлена во дворе дома британского промоутера Эдди Хирна
. На кону стояли все титулы Тейлор - WBC, WBA (Super), WBO, IBF и IBO. Британка победила единогласным решением судей - 98-93, 96-94, 96-94.
В первом бою Тэйлор 1 июня 2019 года в Нью-Йорке победила
Персон решением большинства судей, став седьмой абсолютной чемпионкой в боксе и третьей - среди женщин. Тогда ирландка защитила четыре своих титула и отобрала у соперницы титул WBC.
34-летняя Тейлор осталась с безупречной статистикой - 16 побед (пять нокаутом) в 16 боях, а 35-летняя Персон теперь имеет три поражения при 44 победах (18 нокаутом). Ирландка находится в статусе чемпионки мира с апреля 2017 года, а бельгийка владела поясом WBC с ноября 2014-го.
В любителях Тэйлор четырежды становилась чемпионкой мира и пять раз выигрывала чемпионат Европы. Она дважды участвовала на двух Олимпиадах: в 2012 году в Лондоне стала чемпионкой, а в Рио проиграла в четвертьфинале.
Помимо бокса, Тэйлор известна как футболистка - с 2006 по 2009 год она выступала за сборную Ирландии на позициях полузащитницы и форварда. В ее активе два гола в 11 матчах, причем последнюю игру провела против Казахстана.