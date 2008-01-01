Фируза Шарипова досрочно победила танзанийку и завоевала титул от IBA

Казахстанка Фируза Шарипова (11-1, 6 КО) победила танзанийку Хэппи Дауди (8-7-1, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Их поединок состоялся в рамках вечера бокса в Казани и был рассчитан на десять раундов (по две минуты), но завершился досрочно. Дауди, пропустив несколько ударов от Шариповой, отказалась от продолжения боя прямо во время пятого раунда.

Таким образом, Шарипова победила техническим нокаутом. На кону стоял титул малозначительной организации IBA в первом полусреднем весе.



25-летняя Шарипова не выступала с апреля 2019 года. Тогда она досрочно победила россиянку Анастасию Тришеву, дебютировавшую в профи. Затем казахстанка объявляла о завершении карьеры - позже стало известно, что она стала мамой.



33-летняя Дауди впервые в карьере выступила за пределами родной Танзании, а все свои победы добыла либо над дебютантками, либо над боксершами с отрицательными рекордами. По данным BoxRec, она никогда не дралась по правилам десяти раундов и лишь однажды провела восьмираундовый поединок, в котором проиграла нокаутом. За 15 боев 12 раз соперницами Дауди были танзанийки, а еще она встречалась с боксершами из Кении (два поединка с одной и той же оппоненткой) и Малави.