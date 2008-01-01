Казахстанский боксер проиграл тяжелым нокаутом за 70 секунд

Бой прошел в Екатеринбурге.

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Сегодня 23:24
Казахстанский боксер-первого среднего веса Илья Очкин (6-2, 2 КО) провел свой восьмой бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Екатеринбурге (Россия) он встречался с местным боксером Магомедом Курбановым (20-0, 12 КО). Их бой был рассчитан на десять раундов, но закончился в первом - через 70 секунд после начала Курбанов отправил оппонента в тяжелый нокаут.

Для Очкина это поражение стало вторым в карьере при шести победах. В активе Курбанова 20 побед в 20 боях.

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Сегодня 23:24
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