Видео полного боя, или как Даурен Елеусинов проиграл мексиканцу в бою за титул от WBC в весе Головкина

Боксеры провели все 12 раундов.

Фото: команды Даурена Елеусинова
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Сегодня 15:52
Казахстанский проспект среднего веса Даурен Елеусинов проиграл мексиканцу Хуану Карлосу Рэйгосе (16-15-3, 6 КО) в бою за вакантный второстепенный титул WBC International, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в Мехико т продлился всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Рэйгосу.



Изначально этот бой планировался на 15 августа в другом мексиканском городе - Гвадалахаре, но был перенесен из-за чрезмерного скопления зрителей.

Для 34-летнего Елеусинова это поражение стало первым в карьере - до этого у него было восемь побед (семь нокаутом) и одна ничья. В активе 30-летнего Рэйгосы 16 побед (шесть нокаутом) при 15 поражениях и трех ничьих.
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Елеусинов Даурен WBC Мексика
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 15:52
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