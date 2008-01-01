Прямая трансляция боя Уайта и Поветкина за два титула WBC

На взвешивании британец оказался тяжелее россиянина.

Фото: matchroomboxing.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 15:30
В ночь на 23 августа в английском Брентвуде британец Диллиан Уайт (27-1, 18 KO) выйдет на ринг против россиянина Александра Поветкина (25-2-1, 24 KO),  сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой будет состоять из 12 раундов, на кону - титул временного чемпиона мира по версии WBC, а также вакантный пояс WBC Diamond.

Ожидается, что главный поединок вечера начнется не раньше 02:45 по времени Нур-Султана, а трансляция пройдет на телеканалах DAZN, Sky Sports. Ссылки будут доступны ближе к событию.

Накануне боксеры прошли взвешивание. Вес Уайта составил 252,4 фунта, а Поветкина - 224. Британец оказался на 12,8 килограмма тяжелее - 114,486 против 101,604.

Последние бои Уайт и Поветкин провели 7 декабря в Саудовской Аравии. Тогда 32-летний британец решением победил поляка Мариуша Ваха (35-6, 19 КО), а 40-летний Поветкин завершил ничьей поединок с американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 КО).
Метки:
Профессиональный бокс Поветкин Александр WBC
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 15:30
© 2008 - 2020 ТОО «EML»