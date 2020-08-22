Прямая трансляция боя Уайта и Поветкина за два титула WBC

В ночь на 23 августа в английском Брентвуде британец Диллиан Уайт
(27-1, 18 KO) выйдет на ринг против россиянина Александра Поветкина
(25-2-1, 24 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой будет состоять из 12 раундов, на кону - титул временного чемпиона мира по версии WBC, а также вакантный пояс WBC Diamond.
Ожидается, что главный поединок вечера начнется не раньше 02:45 по времени Нур-Султана, а трансляция пройдет на телеканалах DAZN, Sky Sports. Ссылки будут доступны ближе к событию.
Накануне боксеры прошли взвешивание. Вес Уайта составил 252,4 фунта, а Поветкина - 224. Британец оказался на 12,8 килограмма тяжелее - 114,486 против 101,604.
Последние бои Уайт и Поветкин провели 7 декабря в Саудовской Аравии. Тогда 32-летний британец решением победил
поляка Мариуша Ваха
(35-6, 19 КО), а 40-летний Поветкин завершил
ничьей поединок с американцем Майклом Хантером
(18-1-1, 12 КО).
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