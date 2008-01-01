Легендарный средневес захотел подраться с экс-претендентом на бой с Головкиным

Аргентинский ветеран среднего веса Серхио Мартинес
(52-3-2, 29 KO), который после шестилетнего простоя вернулся в ринг и нокаутировал испанца Хосе Мигеля Фандино
(15-7, 8 КО), заявил, что его цель-максимум - поединок за титул с "обычным" чемпионом мира WBA Риотой Муратой
(16-2, 13 КО), сообщает vRINGe.com
.
"Мне нужен был этот контакт с рингом, канатами, рефери - да всем. Ортез на колене не был необходимым, но я надел его на всякий случай, все-таки на максимуме не боксировал уже шесть лет. Сегодня было круто. Я ничего не забыл. Но да, подняться с дивана и начать всерьез готовиться было тяжко. Зато я был готов пройти все десять раундов, если возникнет нужда. К счастью, Фандино упал: удары в туловище сделали свою работу.
Теперь я не остановлюсь до мирового титула. Будет еще несколько боев. Нужно собрать себя в кучку, прежде чем выходить на Мурату", - рассказал аргентинец.
В последнем бою 45-летний Мартинес в седьмом раунде нокаутировал
36-летнего испанца Фандино.
Отметим, что осенью 2018 года команды Геннадия Головкина
и Мураты вели
переговоры о поединке и практически пришли к согласию. Сделать поединок помешало неожиданное поражение японца, который решением уступил
американцу Робу Бранту
(25-2, 17 КО). В июле 2019-го Мурата вернул титул, нокаутировав
Бранта в реванше.
Впрочем, и Мартинес в прошлом намеревался встретиться в ринге с казахстанцем.