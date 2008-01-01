Прямая трансляция титульного боя Фирузы Шариповой после возвращения в бокс

Сегодня, 22 августа, казахстанка Фируза Шарипова
(10-1, 5 КО) проведет бой с танзанийкой Хэппи Дауди
(8-6-1, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок в формате десяти раундов по две минуты станет частью андеркарта вечера бокса в Казани. На кону будет стоять титул малозначительной организации IBA в первом полусреднем весе.
Бой Шарипова - Дауди в прямом эфире покажет "Хабар". Начало - в 23:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
25-летняя Шарипова не выступала с апреля 2019 года. Тогда она досрочно победила россиянку Анастасию Тришеву
, дебютировавшую в профи. Затем казахстанка объявляла о завершении карьеры - позже стало известно, что она стала
мамой.
33-летняя Дауди впервые в карьере выступит за пределами родной Танзании, а все свои победы добыла либо над дебютантками, либо над боксершами с отрицательными рекордами. По данным BoxRec
, она никогда не дралась по правилам десяти раундов и лишь однажды провела восьмираундовый поединок, в котором проиграла нокаутом. За 15 боев 12 раз соперницами Дауди были танзанийки, а еще она встречалась с боксершами из Кении (два поединка с одной и той же оппоненткой) и Малави.