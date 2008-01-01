Капитан сборной Казахстана по боксу прошел взвешивание перед дебютом в профи

Бой состоится в Алматы.

Фото: instagram.com/mtk_kazakhstan©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:39
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев проведет дебютный поединок на профи-ринге. Его соперником будет опытный соотечественник Иса Акбербаев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок станет главным событием шоу, которое состоится 23 августа в Алматы.

Накануне боксеры прошли взвешивание. Кункабаев на весах показал 91,950 килограмма, Акбербаев - 90.

Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл россиянину Евгению Тищенко. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.

Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи планирует провести пару боев для поддержания формы.
Метки:
Профессиональный бокс Кункабаев Камшыбек Иса Акбербаев Алматы
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 09:39
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