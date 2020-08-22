Капитан сборной Казахстана по боксу прошел взвешивание перед дебютом в профи

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев
проведет дебютный поединок на профи-ринге. Его соперником будет опытный соотечественник Иса Акбербаев
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок станет главным событием шоу, которое состоится 23 августа в Алматы.
Накануне боксеры прошли взвешивание. Кункабаев на весах показал 91,950 килограмма, Акбербаев - 90.
Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл
россиянину Евгению Тищенко
. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.
Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи планирует провести пару боев для поддержания формы.
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