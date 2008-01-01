"Надеюсь, не подкачаю". Йылдырым - о поединке с "Канело"

Турецкий боксер Авни Йылдырым
(21-2, 12 КО), которого Всемирный боксерский совет (WBC) назначил на титульный бой в соперники звезде бокса из Мексики Саулю "Канело" Альваресу
(35-1-2, 36 КО), рассказал, что попытается выжать максимум из подвернувшейся возможности.
"Я боксер, а боксеры всегда хотят драться с лучшими. Хочу поблагодарить WBC и своего промоутера за этот шанс. Надеюсь, не подкачаю. Я ведь знаю, на что горазд. Также я знаю "Канело" по спаррингам.
Весь мир знает, что Сауль - выдающийся боксер, чье резюме говорит само за себя. Один из ведущих в мире. Все мы это знаем. Но не хочу много говорить о нем и его качествах. В конце концов, он человек, как и я. Все, что сейчас могу сказать - что подготовлюсь наилучшим образом и дам ему отменный бой. Посмотрим, как все будет", - приводит слова турка vRINGe.com
со ссылкой на его комментарии World Boxing News.
Напомним, стриминговый сервис DAZN, у которого контракт с мексиканцем на несколько боев, заблокировал
вариант с турком. Если бой все-таки состоится, на кону будет вакантный пояс по версии WBC в категории до 76,2 килограмма.