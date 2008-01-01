Экс-кандидат на бой с Головкиным вернулся на ринг спустя шесть лет и нокаутировал соперника

Он был значительно старше оппонента.

Фото: twitter.com©
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Сегодня 07:19
В главном событии вечера в Торрелавеге (Испания) легендарный аргентинский средневес Серхио Мартинес (52-3-2, 28 KO) победил местного боксера Хосе Мигеля Фандино (15-7, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился в седьмом, когда 45-летний Мартинес нокаутировал 36-летнего Фандино. Последний не без труда поднялся с ринга, но рефери остановил поединок, вдобавок угол испанца выбросил полотенце.


Отметим, что в свое время Мартинес был чемпионом в среднем весе по версии WBC и WBO, а также обладателем Бриллиантового пояса WBC. Кроме того, признавался боксером года по версии журнала The Ring и был сильнейшим по версии IBO в первом среднем весе. Ранее значился в списке возможных соперников казахстанского боксера Геннадия Головкина.
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Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Аргентина WBC WBO IBO
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