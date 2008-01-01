Даурен Елеусинов проиграл мексиканцу в бою за титул от WBC в весе Головкина

Бой переносился.

Фото: Instagram Даурена Елеусинова©
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Сегодня 02:08
Казахстанец Даурен Елеусинов проиграл решением мексиканцу Хуану Карлосу Рэйгосе (16-15-3, 6 КО) в бою за вакантный второстепенный титул WBC International в среднем весе. 

Поединок в рамках вечера бокса в Мехико продлился всю дистанцию в 12 раундов. Изначально этот бой должен планировался на 15 августа в другом мексиканском городе - Гвадалахаре, но был перенесен из-за чрезмерного скопления зрителей. 

Для 34-летнего Елеусинова это поражение стало первым в карьере - до этого у него было восемь побед (семь нокаутом) и одна ничья, а 30-летний Рэйгоса теперь имеет 16 побед (шесть нокаутом) при 15 поражениях и трех ничьих. 

Этот поединок стал для Елеусиновым вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профи казахстанец дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти боев провел в США.

30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 годах он трижды дрался в Канаде, а остальные бои провел на родине.

Отметим, что пояс WBC International стал вакантным после того, как канадец Стивен Батлер (28-2-1, 24 КО) решил принять бой с чемпионом (WBA Regular) Риотой Муратой (16-2, 13 КО), в котором в декабре 2019 года проиграл нокаутом. Ранее титулом WBC International в разные годы владели такие известные боксеры, как канадец Давид Лемье (41-4, 34 КО) и британец Крис Юбенк-старший (45-5-2, 23 КО).

В среднем весе выступает казахстанец Геннадий Головкин, который владеет поясами IBF и IBO. Титул WBC в этом дивизионе принадлежит американцу Джермаллу Чарло (30-0, 22 КО), а пояс WBC (Franchise), который нельзя потерять даже при поражении, присужден мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (53-2-1, 36 КО).
Метки:
Елеусинов Даурен WBC Профессиональный бокс Мексика
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 02:08
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