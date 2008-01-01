Александр Поветкин оказался легче соперника перед боем за два титула WBC

Оба последний раз выступали в декабре.

Александр Поветкин (справа) и Диллиан Уайт. Фото: Matchroom©
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Сегодня 20:40
Британец Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и россиянин Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) прошли взвешивание перед главным боем, передает корреспондент Vesti.kz

Результат Уайта составил 252,4 фунта, а Поветкина - 224. Британец оказался на 12,8 килограмм тяжелее - 114,486  против 101,604.

Бой Уайт - Поветкин станет главным событием вечера бокса в Брентвуде - арена установлена во дворе дома британского промоутера Эдди Хирна. На кону поединка будут стоять два титула по версии WBC - "временного" чемпиона, который будет защищать Уайт, и вакантный "бриллиантовый" пояс. 

По времени Нур-Султана бой Уайт - Поветкин пройдет в ночь с 22 на 23 августа и начнется после 02:00.

Титул WBC (Interim) Уайт завоевал в июле 2019 года после победы решением над колумбийцем Оскаром Ривасом (26-1, 18 КО). После этого боя британец угодил в допинг-скандал и лишился пояса, но затем был оправдан

Последние бои Уайт и Поветкин провели 7 декабря в Саудовской Аравии. Тогда 32-летний британец решением победил поляка Мариуша Ваха (35-6, 19 КО), а 40-летний Поветкин завершил ничьей поединок с американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 КО). 

С 2011 по 2013 год Поветкин владел титулом "регулярного" чемпиона WBA. Россиянин за карьеру дважды претендовал на пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO, но в октябре 2013 года после четырех нокдаунов уступил решением украинцу Владимиру Кличко (64-5, 53 КО), а в сентябре 2018-го нокаутом проиграл британцу Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). 
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Сегодня 20:40
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