Даурен Елеусинов прошел взвешивание перед боем за титул от WBC в весе Головкина

В ринг он должен был подняться еще 16 августа.

Даурен Елеусинов. Фото: instagram.com/daurenyeleussinov©
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Сегодня 09:36
Казахстанец Даурен Елеусинов (8-0-1, 7 КО) и мексиканец Хуан Карлос Рэйгоса (16-15-3, 6 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры успешно уложились в лимит среднего веса до 160 фунтов (72,574 килограмма).

На кону будет стоять вакантный второстепенный титул WBC International.

Поединок состоится 22 августа в Мехико, хотя должен был пройти еще 16 августа в мексиканской Гвадалахаре. Боксеры готовы были выйти на ринг, но бой перенесли из-за большого скопления людей.

Для 34-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет вторым подряд в Мексике, где он впервые выступил в феврале 2019 года. В профи казахстанец дебютировал в декабре 2014-го и восемь из девяти боев провел в США.

30-летний Рэйгоса в профи выступает с 2010 года. В 2018 и 2019 годах он трижды дрался в Канаде, а остальные бои провел на родине.
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Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:36
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