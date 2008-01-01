Президент WBC высказался о выбранном сопернике для "Канело"

Ранее этот бой забраковал DAZN.

Фото: boxingnews24.com©
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Сегодня 07:46
Турецкого суперсредневеса Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО) в соперники звезде бокса из Мексики Саулю "Канело" Альваресу (35-1-2, 36 КО) выбрал не Всемирный боксерский совет (WBC), говорит его президент Маурисио Сулейман. По его словам, организация лишь утвердила тот вариант, который предложил сам "Канело". 

"Канело" запросил бой с Йылдырымом за титул, и это одна из его привилегий", - приводит слова главы WBC vRINGe.com со ссылкой на The Athletic. - "Статус "франчайзинового" чемпиона возвышает бойца над другими и дает ему привилегию самому выбирать, с кем драться".

Ранее сообщалось о том, что управляющий совет WBC проголосовал с результатом 36-1, чтобы заказать бой между чемпионом мира в нескольких весах и обладателем пояса WBC (Franchise) Альваресом и обязательным претендентом на титул WBC в этом дивизионе Йылдырымом. 

При этом DAZN заблокировал этот бой, заявив о заинтересованности в проведении третьего поединка мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Метки:
Профессиональный бокс Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий WBC
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Сегодня 07:46
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