Оскар Де Ла Хойя объявил о возобновлении карьеры

47-летний экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя
подтвердил, что он всерьез намерен вернуться на боксерский ринг, с которого он ушел после поражения от Мэнни Пакьяо в 2008 году, и в отличие от своих чуть более старших товарищей Роя Джонса-младшего и Майка Тайсона он планирует конкурировать с топовыми действующими боксерами первого среднего и среднего веса. Об этом сообщает AllBoxing.Ru
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"Эти слухи правдивы, я собираюсь начать спарринги в ближайшие несколько недель, - заявил Де Ла Хойя в интервью ESPN. - Это будет настоящий бой. Я скучаю по рингу. Я люблю бокс. Бокс дал мне все, что я имею сейчас, и я просто скучаю по нему".
"Посмотрите на мой последний бой с Пакьяо, я весил (145 фунтов), и очевидно это была лишь тень меня. Прошло много времени, это правда, но на самом деле мой джеб быстрее чем когда либо. Мне нужно убедиться, что я в отличной физической форме, что со здоровьем все в порядке. И это произойдет в ближайшие пару недель. Так что посмотрим".
"Все эти боксеры ниже уровнем, чем был 15-20 лет назад, все они просят так много денег, просят достать луну с неба, - сказал Де Ла Хойя о нынешних боксерах, с которыми он хочет конкурировать. - И они забывают, что нужно упорно работать, упорно тренироваться. И в этом большое мое преимущество, потому что я знаю, что такое упорно тренироваться, что такое умно тренироваться. Я знаю, как боксировать умно на ринге".
"Эти ребята здесь просто ради денег - и в этом большая разница. Я буду боксировать ради славы, а эти ребята боксируют только ради денег. И знаете что: "Слава всегда побеждает".
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