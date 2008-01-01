DAZN заблокировал бой "Канело" с соперником от WBC и согласился заплатить 40 миллионов за трилогию с Головкиным

Мексиканец может выйти в ринг осенью.

"Канело" и Йылдырым. Фото: boxingscene.com©
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Сегодня 12:22
Боссы стримингового сервиса DAZN не заинтересованы в том, чтобы утвердить турка Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО) в оппоненты суперзвезде из Мексики Саулю "Канело" Альваресу (35-1-2, 36 КО), с которым тот должен были разыграть вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе, сообщает vRINGe.com со ссылкой на Boxingscene.com.

Источник утверждает, что речь уже не идет о дате 12 сентября. Промоутерам мексиканца Golden Boy предстоят непростые переговоры с DAZN - нужно утвердить оппонента, дату боя и размер гонораров. Проблема прежде всего в финансовых условиях соглашения между Альваресом и стримингом - боец заработал около 40 миллионов долларов США за бои против Дэниэла Джейкобса и Сергея Ковалева, но из-за пандемии боссы DAZN хотят существенно пересмотреть финансовые расходы.

Исполнительный председатель DAZN Group Джон Скиппер якобы готов выплатить мексиканцу 40 миллионов долларов США, но только лишь за оппонента топ-уровня - организаторы заинтересованы в третьем противостоянии "Канело" с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО). 40 миллионов долларов стриминговый сервис был не готов выплатить даже за бой мексиканца с чемпионом WBA Super во втором среднем весе британцем Каллумом Смитом (27-0, 19 КО), хотя его кандидатуру они и согласовали.

По данным инсайдера Майка Коппинджера (The Athletic), боссы DAZN не хотели портить отношения со своей звездой и были готовы дать добро на бой Альвареса с Йылдырымом, если бы мексиканец согласился уменьшить свои финансовые аппетиты на 50 процентов. Не исключено, что "торги" продолжатся.

Ранее титулом WBC во втором среднем весе владел американец Давид Бенавидес (23-0, 20 КО), но он потерял его 14 августа. Перед боем с колумбийцем Ромером Ангуло (26-2, 22 КО) Бенавидес не смог сделать вес, хотя в итоге победил нокаутом.

В феврале 2019 года Йылдырым уже имел шанс завоевать титул WBC, но проиграл решением американцу Энтони Дирреллу (33-2-1, 24 КО). Бой остановили в десятом раунде из-за травмы Диррелла, который затем уступил пояс Бенавидесу нокаутом. 

Следующий бой Альвареса может пройти 12 сентября. Его команда, несмотря на проблемы с DAZN, не объявляла об отказе от этой даты.

За карьеру мексиканец выигрывал титулы чемпиона мира в четырех весах, но поясом WBC владел только в среднем дивизионе. 
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Профессиональный бокс Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Джейкобс Дэниэл Ковалев Сергей Смит Каллум WBC
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