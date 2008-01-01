Алимханулы заявил о готовности подняться в весе ради титула чемпиона мира

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) сделал заявление в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Если чемпионы мира в среднем весе (160 фунтов) не хотят драться со мной, я готов подняться в 168 фунтов и сразиться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC с любым боксером. Моя цель - побыстрее стать полноценным чемпионом мира. Время пришло. Мы готовы. Казахской земле нужен еще один чемпион", - написал он в Instagram.
Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром
(18-0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.
Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал
канадца Альберта Онолуносе
(24-3-1, 8 КО).