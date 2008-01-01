Алимханулы заявил о готовности подняться в весе ради титула чемпиона мира

Последний бой он провел осенью.

Жанибек Алимханулы. Фото: https://www.instagram.com/janibek_alimkhanuly©
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Сегодня 10:53
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) сделал заявление в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если чемпионы мира в среднем весе (160 фунтов) не хотят драться со мной, я готов подняться в 168 фунтов и сразиться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC с любым боксером. Моя цель - побыстрее стать полноценным чемпионом мира. Время пришло. Мы готовы. Казахской земле нужен еще один чемпион", - написал он в Instagram.

Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО).
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Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек Коронавирус WBC WBO
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 10:53
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