Снова Гамбург? Казахстанский супертяж может вернуться к месту завоевания дебютного титула

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий
(14-0, 13 КО) может провести следующий поединок в октябре в Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz
. В прошлом году трехкратный чемпион страны выиграл в Германии дебютный титул в карьере.
Тот поединок прошел в ноябре 2019 года - 31-летний Кособуцкий завоевал
пояс IBO Inter-Continental, нокаутировав
хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) в первом раунде. В 2020 году казахстанец выиграл еще два боя и вошел
рейтинг от WBC.
"Приятно, - кратко прокомментировал супертяж свое появление в рейтинге, удивившись информации. - Но по бою пока новостей нет. Следующий поединок, возможно, пройдет в Гамбурге".
Добавим, что у Кособуцкого активная серия из досрочных побед - семь боев подряд. Также за три года казахстанец выиграл все 14 проведенных поединков.
Помимо Германии Кособуцкий боксировал в Беларуси, России, Украине и ОАЭ. В рейтинге BoxRec он идет выше всех казахстанских супертяжей.
Видео нокаута, или как казахстанский супертяж Кособуцкий победил экс-соперника чемпиона мира