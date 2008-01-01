Снова Гамбург? Казахстанский супертяж может вернуться к месту завоевания дебютного титула

Боксер также вошел в рейтинг от WBC.

Фото: команда Жана Кособуцкого©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 23:33
Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) может провести следующий поединок в октябре в Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz. В прошлом году трехкратный чемпион страны выиграл в Германии дебютный титул в карьере.

Тот поединок прошел в ноябре 2019 года - 31-летний Кособуцкий завоевал пояс IBO Inter-Continental, нокаутировав хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) в первом раунде. В 2020 году казахстанец выиграл еще два боя и вошел рейтинг от WBC.

"Приятно, - кратко прокомментировал супертяж свое появление в рейтинге, удивившись информации. - Но по бою пока новостей нет. Следующий поединок, возможно, пройдет в Гамбурге". 

Добавим, что у Кособуцкого активная серия из досрочных побед - семь боев подряд. Также за три года казахстанец выиграл все 14 проведенных поединков.

Помимо Германии Кособуцкий боксировал в Беларуси, России, Украине и ОАЭ. В рейтинге BoxRec он идет выше всех казахстанских супертяжей. 

Видео нокаута, или как казахстанский супертяж Кособуцкий победил экс-соперника чемпиона мира
Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Германия нокауты
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:33
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