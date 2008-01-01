Казахстанский супертяж вошел в рейтинг WBC после победы над экс-соперником чемпиона мира

Титулом по этой версии владеет Фьюри.

Жан Кособуцкий. Фото: flickr.com/leifpm©
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Сегодня 16:11
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) вошел в рейтинг WBC после 14-й победы в профи, передает корреспондент Vesti.kz

4 августа в белорусском Минске Кособуцкий в десятом раунде нокаутировал поляка Камила Соколовски (9-18-2, 3 КО). В рейтинге WBC казахстанец появился под 39-м номером из 40 боксеров в списке. Титулом по этой версии владеет британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), а в рейтинге лидирует экс-чемпион Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) из США, опережающий украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) и кубинца Луиса Ортиса (31-2, 26 КО). 

После победы над Соколовски Кособуцкий сообщил, что следующий бой пока планируется на октябрь. В ноябре прошлого года 31-летний казахстанец завоевал первый титул в карьере - IBO Inter-Continental, нокаутировав хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) в немецком Гамбурге. 

Добавим, что Соколовски дважды встречался с боксерами, которые становились чемпионами мира. В своем втором бою в карьере поляк в декабре 2014 года проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту (27-1, 18 КО), который сейчас владеет титулом "временного" чемпиона WBC, а в сентябре 2019-го уступил решением Лукасу Брауну (29-2, 25 КО) - в 2016-м австралиец два месяца был "регулярным" чемпионом WBA, но лишился пояса из-за проваленного допинг-теста. 
Метки:
Кособуцкий Жан Фьюри Тайсон Уайлдер Деонтей WBC Рейтинг Усик Александр
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 16:11
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