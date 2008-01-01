Непобежденный казахстанец с титулом от WBC получил в соперники боксера с 47 боями

Казахстанский проспект легкого веса Виктор Коточигов
(11-0, 4 КО) свой следующий бой проведет 23 августа в рамках вечера бокса в Алматы, сообщает MTK Kazakhstan.
Соперником казахстанца станет Андрей Исаев
из Беларуси. В его активе 30 побед (девять нокаутом) при 17 поражениях (2 КО). Свой последний бой Исаев провел 1 августа, когда единогласным решением уступил украинцу Олегу Малиновскому
.
Котогичов последний раз выходил на ринг в декабре 2019 года в Алматы - выиграл единогласным решением судей у аргентинца Хавьера Хосе Клаверо
и успешно защитил
пояс WBC International в легком весе.
Добавим, что на вечера бокса в Алматы ожидается дебют на профессиональном ринге капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева
. Его соперником будет Иса Акбербаев
(20-1, 15 КО).
Также в этом шоу на профи-ринге дебютируют бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет
и серебряный призер юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен.