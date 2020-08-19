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Рой Джонс заговорил о возможной отмене боя с Майком Тайсоном

Поединок перенесли с сентября на ноябрь.

Рой Джонс заговорил о возможной отмене боя с Майком Тайсоном
Фото: insider.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях 51-летний Рой Джонс заявил, что его бой с бывшим абсолютным чемпионом мира 54-летним Майком Тайсоном может не состояться. Об этом сообщает Eurosport.

Причина в деньгах. Джонс настаивает, чтобы ему заплатили солидную компенсацию из-за переноса поединка.

"Мне пришлось отменить другие дела, чтобы выйти на ринг, это изменило мое расписание. Я был вынужден все поменять. Это самая большая проблема. Я больше не боксер на постоянной основе, поэтому мне приходится заниматься другими делами, чтобы зарабатывать. Если я не могу их делать, значит, мне должны за это выплачивать компенсацию. Мы пытаемся все разрулить. Мои юристы разговаривают с их юристами, чтобы более выгодно разрешить ситуацию.

Если они сделают ситуацию более осмысленной, то бой будет отменен. Зачем я должен менять дату и портить себе остаток года, если мы согласились на 12 сентября? Они мне сказали, что хотят больше зрителей. Но если будет больше зрителей, то это уже совсем другие деньги. Вы думаете, что я хорошо заработаю, но на самом деле я не получу от этого больший процент. Каким надо быть идиотом, чтобы согласиться на это? Посмотрим, как все решится", – цитирует Джонса Daily Mail.

Изначально выставочный бой Тайсона и Джонса должен был состояться 12 сентября, но его перенесли на 28 ноября. В Америке он будет показан по системе платных (PPV) трансляций.

 

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Метки:
Тайсон Майк

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