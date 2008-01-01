Непобежденный казахстанец с тремя титулами вошел в топ-15 рейтинга WBC

Еще один казахстанец улучшил положение.

Фото: wbaboxing.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:04
Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свои рейтинги во всех дивизионах, передает корреспондент Vesti.kz. Изменения затронули и казахстанских боксеров.

Так, Айдос Ербосынулы (14-0, 9 КО) вошел в топ-15 и расположился на 15-м месте второго среднего веса.

Свой последний бой казахстанец провел 26 июля в Минске (Беларусь), когда успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International против Нуху Лаваля (27-7, 15 КО). По ходу поединка Ербосынулы дважды отправил оппонента в нокдаун.

В этой же весовой категории другой казахстанец Али Ахмедов (16-0, 12 КО) улучшил свое положение и поднялся с 14-й на 13-ю строчку. Ему принадлежит пояс WBC International Silver во втором среднем дивизионе.

А вот еще один представитель Казахстана - Виктор Коточигов (11-0, 4 КО) опустился с 12-й позиции на 14-ю в рейтинге легкого дивизиона.
Метки:
Ербосынулы Айдос WBC Рейтинг Ахмедов Али Коточигов Виктор
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:04
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