"Канело" официально назначили следующего соперника

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-1-2, 36 КО) и турок Авни Йылдырым
(21-2, 12 КО) разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе.
Сейчас у Альвареса есть пояса WBA (Super) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем. Также он владеет титулом WBC (Franchise) в среднем весе, который не потеряет даже в случае поражения.
"Управляющий совет WBC проголосовал с результатом 36-1, чтобы заказать бой между чемпионом миром в нескольких весах и обладателю пояса WBC (Franchise) Альваресом и обязательным претендентом на титул WBC в этом дивизионе Йылдырымом. Подробности появятся в ближайшие дни", - говорится в заявлении WBC.
Ранее титулом WBC во втором среднем весе владел американец Давид Бенавидес
(23-0, 20 КО), но он потерял
его 14 августа. Перед боем с колумбийцем Роамером Ангуло
(26-2, 22 КО) Бенавидес не смог сделать вес, хотя в итоге победил
нокаутом.
В феврале 2019 года Йылдырым уже имел шанс завоевать титул WBC, но проиграл
решением американцу Энтони Дирреллом
(33-2-1, 24 КО). Бой остановили в десятом раунде из-за травмы Диррелла, который затем уступил
пояс Бенавидесу нокаутом.
Следующий бой Альвареса может пройти 12 сентября. Его команда испытывает проблемы с поиском соперника и со стриминговым сервисом DAZN, но не объявляла об отказе от этой даты.
За карьеру Альварес выигрывал титулы чемпиона мира в четырех весах, но поясом WBC владел только в среднем дивизионе.