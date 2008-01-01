"Канело" официально назначили следующего соперника

Он получил шанс снова стать чемпионом мира.

Сауль "Канело" Альварес. Фото: DAZN©
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Сегодня 23:15
Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) и турок Авни Йылдырым (21-2, 12 КО) разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе. 

Сейчас у Альвареса есть пояса WBA (Super) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем. Также он владеет титулом WBC (Franchise) в среднем весе, который не потеряет даже в случае поражения. 

"Управляющий совет WBC проголосовал с результатом 36-1, чтобы заказать бой между чемпионом миром в нескольких весах и обладателю пояса WBC (Franchise) Альваресом и обязательным претендентом на титул WBC в этом дивизионе Йылдырымом. Подробности появятся в ближайшие дни", - говорится в заявлении WBC. 

Ранее титулом WBC во втором среднем весе владел американец Давид Бенавидес (23-0, 20 КО), но он потерял его 14 августа. Перед боем с колумбийцем Роамером Ангуло (26-2, 22 КО) Бенавидес не смог сделать вес, хотя в итоге победил нокаутом. 

В феврале 2019 года Йылдырым уже имел шанс завоевать титул WBC, но проиграл решением американцу Энтони Дирреллом (33-2-1, 24 КО). Бой остановили в десятом раунде из-за травмы Диррелла, который затем уступил пояс Бенавидесу нокаутом. 

Следующий бой Альвареса может пройти 12 сентября. Его команда испытывает проблемы с поиском соперника и со стриминговым сервисом DAZN, но не объявляла об отказе от этой даты. 

За карьеру Альварес выигрывал титулы чемпиона мира в четырех весах, но поясом WBC владел только в среднем дивизионе. 
Метки:
Альварес Сауль WBC
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 23:15
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