Названа новая дата титульного боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов
(9-0, 5 КО) может выйти на ринг в сентябре в США. Подробности подготовки к десятираундовому поединку 29-летнего боксера корреспонденту Vesti.kz
рассказал его менеджер Зия Алиев
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Для Елеусинова встреча с экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго
(23-2, 12 КО) станет не только первой титульной в профессиональной карьере, но и откроет 2020 год для него. Поединок мог состояться и раньше - последним сроком назывался конец августа, но сейчас озвучен новый вариант.
"У нас в один момент тренировки остановились, ведь понимали, что даты пока нет. Готовится к бою Данияр, как обычно, с отцом. Иногда им помогает Гарри Кларк, который был с ними уже в нескольких боях. Он выполняет определенную работу с Данияром, но за всем следит и тренирует сына Марат Елеусинов.
Мы рассчитываем, что бой состоится в середине или в конце сентября. Данияр спаррингует и тренируется, но на пик формы он не вышел, Соперник не изменился", - рассказал Алиев.
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Добавим, что профессиональная карьера Елеусинова стартовала в апреле 2018 года и за два года олимпийский чемпион выиграл девять встреч подряд. Бои 29-летний казахстанец проводил в США, Великобритании и Монако, а в 2020 году может получить побороться за первый профессиональный титул.