"Канело" подал запрос на вакантный титул перед третьим боем с Головкиным

Всемирный боксерский совет (WBC) намерен решить вопрос с претендентами на вакантный пояс организации во втором среднем весе.
Титул освободился на прошлой неделе - его экс-обладатель американец
Давид Бенавидес
(23-0, 20 КО) провалился на взвешивании, хотя после расправился со своим претендентом колумбийским слаггером-нокаутером Роамером Ангуло
(26-2, 22 КО).
По данным инсайдера Лэнса Пагмайера
(The Athletic), Бенавидес - один из претендентов на освободившийся титул. Кроме него WBC получили запросы от "франчайзингового" чемпиона WBC дивизионом ниже Сауля "Канело" Альвареса
(53-1-2, 36 КО), обязательного претендента и первого номера в рейтинге организации Авни Йылдырыма
(21-2, 12 КО) из Турции, второго номера проспекта из Узбекистана Азизбека Абдугофурова
(13-0, 5 КО) и чемпиона по версии WBA Super, обладателя титула WBC Diamond британца Каллума Смита
(27-0, 19 КО).
"Мы получили множество запросов, - рассказывает президент WBC Маурисио Сулейман
. - Многие хотят оспорить наш титул. Правление организации уже начало обсуждение вопроса. Мы проголосуем, после чего вскоре объявим о принятом решении".
Возвращение Альвареса планировалось в сентябре, но, вероятно, не выступит
в указанный срок. Ожидается, что в мае мексиканец проведет третий с чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО).
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