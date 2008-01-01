"Канело" подал запрос на вакантный титул перед третьим боем с Головкиным

Возвращение мексиканца планировалось на осень.

Фото: boxingscene.com
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Сегодня 12:13
Всемирный боксерский совет (WBC) намерен решить вопрос с претендентами на вакантный пояс организации во втором среднем весе.

Титул освободился на прошлой неделе - его экс-обладатель американец
Давид Бенавидес (23-0, 20 КО) провалился на взвешивании, хотя после расправился со своим претендентом колумбийским слаггером-нокаутером Роамером Ангуло (26-2, 22 КО).

По данным инсайдера Лэнса Пагмайера (The Athletic), Бенавидес - один из претендентов на освободившийся титул. Кроме него WBC получили запросы от "франчайзингового" чемпиона WBC дивизионом ниже Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО), обязательного претендента и первого номера в рейтинге организации Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО) из Турции, второго номера проспекта из Узбекистана Азизбека Абдугофурова (13-0, 5 КО) и чемпиона по версии WBA Super, обладателя титула WBC Diamond британца Каллума Смита (27-0, 19 КО).

"Мы получили множество запросов, - рассказывает президент WBC Маурисио Сулейман. - Многие хотят оспорить наш титул. Правление организации уже начало обсуждение вопроса. Мы проголосуем, после чего вскоре объявим о принятом решении".

Возвращение Альвареса планировалось в сентябре, но, вероятно, не выступит в указанный срок. Ожидается, что в мае мексиканец проведет третий с чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

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Сегодня 12:13
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