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"Зависит от того, осталась ли у Акбербаева страсть к боксу". Стангрит оценил дебют капитана сборной РК по боксу Кункабаева в профи

Он надеется на зрелищный поединок.

"Зависит от того, осталась ли у Акбербаева страсть к боксу". Стангрит оценил дебют капитана сборной РК по боксу Кункабаева в профи
Иса Акбербаев. Фото: plummerphotos.smugmug.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев проведет дебютный поединок на профи-ринге 23 августа. Его соперником будет опытный Иса Акбербаев. По словам основателя проекта FightSpace Григория Стангрита, списывать со счетов Bumblebee не стоит. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил предстоящий бой.

"Почему бы и нет? Мы ведь часто видим, как опытные любители, тем более призеры крупных международных соревнований, зачастую первые поединки могут проводить с очень сильными соперниками, с опытными профи.


Поэтому я не думаю, что предстоящий поединок - это показатель того, что Иса уже "все" и списанный боец. Опять же, я не могу заглядывать в голову представителей команды Кункабаева, не знаю, что они считают. Однако не думаю, что они полагают, будто бой будет для них легким. 

Со стороны Исы... Тут многое зависит от подготовки и мотивации. Если будет стимул, хороший тренировочный лагерь, то мы можем увидеть очень зрелищный и упорный поединок с совершенно непонятным итогом. 

Здесь очень многое именно зависит от того, насколько Иса мотивирован, насколько у него осталась страсть к боксу. Все-таки нерегулярность выступлений, неопределенность, отсутствие промоутера - он сам себе долгое время искал бои - конечно, мешает. И когда ты занимаешься двумя делами сразу, когда ты себе и промоутер, и боксер, не очень хорошо.

Так что я надеюсь, что оба будут в хорошей форме и покажут зрелищный бой",- озвучил Стагрит. 

Напомним, боксеры встретятся в рамках вечера бокса 23 августа в Алматы. Их поединок станет главным событием шоу.

Свой последний бой Акбербаев провел в ноябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно проиграл россиянину Евгению Тищенко. Для казахстанца этот поединок стал первым с декабря 2017 года.

Что касается Кункабаева, то он не собирается уходить из любительского бокса и продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио (взял лицензию в категории свыше 91 килограмма). В профи он планирует провести пару боев для поддержания формы.

 

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Метки:
Акбербаев Иса Кункабаев Камшыбек

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