UFC задумал свести казахстанца Морозова с братом Хабиба в дебютном бою в промоушене

Сам Нурмагомедов возглавит турнир.

Сергей Морозов. Фото: ufcbet.ru
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Сегодня 07:45
Стал известен потенциальный соперник казахстанского бойца смешанных единоборства (ММА) Сергея Морозова (16-4) по дебютному бою в UFC.

По информации журналиста ТАСС Игоря Лазорина, им может стать россиянин Умар Нурмагомедов (12-0). На данный момент UFC прорабатывает этот вариант.

Дебют Морозова в UFC намечен на 24 октября. Казахстанец заявлен на турнир UFC 254, в главном событии которого чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. Ивент пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).



В UFC Морозов перешел в статусе чемпиона M-1 Global в легчайшем весе. Последний бой уроженец Актобе провел 19 октября в Нур-Султане, когда победил решением американца Джоша Реттингхауса.

31-летний Морозов дебютировал в ММА в 2008 году. На его счету 16 побед при четырех поражениях. Умар Нурмагомедов - двоюродный брат Хабиба.
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Бокс Профи-бокс
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Сегодня 07:45
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