UFC задумал свести казахстанца Морозова с братом Хабиба в дебютном бою в промоушене

Стал известен потенциальный соперник казахстанского бойца смешанных единоборства (ММА) Сергея Морозова
(16-4) по дебютному бою в UFC.
По информации журналиста ТАСС Игоря Лазорина, им может стать россиянин Умар Нурмагомедов
(12-0). На данный момент UFC прорабатывает этот вариант.
Дебют Морозова в UFC намечен на 24 октября. Казахстанец заявлен на турнир UFC 254, в главном событии которого чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
встретится с американцем Джастином Гэтжи. Ивент пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).
В UFC Морозов перешел в статусе чемпиона M-1 Global в легчайшем весе. Последний бой уроженец Актобе провел 19 октября в Нур-Султане, когда победил решением американца Джоша Реттингхауса.
31-летний Морозов дебютировал в ММА в 2008 году. На его счету 16 побед при четырех поражениях. Умар Нурмагомедов - двоюродный брат Хабиба.