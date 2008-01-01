Бывшая абсолютная чемпионка мира прокомментировала поражение под руководством экс-тренера Головкина

Она готова уйти из бокса.

Сесилия Брекхус (слева) и Джессики Маккаскилл. Фото: Matchroom©
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Сегодня 20:24
Бывшая абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус (36-1, 9 КО) прокомментировала сенсационное поражение от американки Джессики Маккаскилл (9-2, 3 КО), сообщает Xsport.ua

Поединок стал главным событием вечера бокса в Тасле (штат Оклахома, США) и продлился все 10 раундов. По их итогам решением большинства судей выиграла Маккаскилл, которая завоевала сразу пять титулов - WBC, WBA (Super), IBF, WBO и IBO. 

38-летняя Брекхус, потерпевшая первое поражение, не исключала, что завершит карьеру. 

"Я не хочу сейчас говорить о решении судей. Я просто хочу поздравить Джессику. Она действительно этого хотела. Она проделала большую работу, и я горжусь и счастлива передать ей знамя. Не знаю, что будет дальше. Я горжусь тем, что являюсь частью женского бокса. Если это мой последний бой, я могу покинуть бокс, сказав, что я была его частью", - цитирует Брекхус Boxingscene.com

Отметим, что с прошлого года Брекхус тренируется под руководством бывшего тренера казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) Абеля Санчеса, тогда как ранее ее наставником был Джонатан Бэнкс. При этом Головкин ушел от Санчеса к Бэнксу после поражения от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-2-1, 36 КО). 
Метки:
Санчес Абель Профессиональный бокс WBC WBA WBO IBF IBO женский бокс
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Сегодня 20:24
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