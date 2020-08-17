Бывшая абсолютная чемпионка мира прокомментировала поражение под руководством экс-тренера Головкина

Бывшая абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе норвежка Сесилия Брекхус
(36-1, 9 КО) прокомментировала сенсационное поражение от американки Джессики Маккаскилл
(9-2, 3 КО), сообщает Xsport.ua
.
Поединок стал главным событием вечера бокса в Тасле (штат Оклахома, США) и продлился все 10 раундов. По их итогам решением большинства судей выиграла
Маккаскилл, которая завоевала сразу пять титулов - WBC, WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
38-летняя Брекхус, потерпевшая первое поражение, не исключала, что завершит карьеру.
"Я не хочу сейчас говорить о решении судей. Я просто хочу поздравить Джессику. Она действительно этого хотела. Она проделала большую работу, и я горжусь и счастлива передать ей знамя. Не знаю, что будет дальше. Я горжусь тем, что являюсь частью женского бокса. Если это мой последний бой, я могу покинуть бокс, сказав, что я была его частью", - цитирует Брекхус Boxingscene.com
.
Отметим, что с прошлого года Брекхус тренируется под руководством бывшего тренера казахстанца Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО) Абеля Санчеса
, тогда как ранее ее наставником был Джонатан Бэнкс
. При этом Головкин ушел
от Санчеса к Бэнксу после поражения от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса
(53-2-1, 36 КО).
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