Алимханулы пообещал нокаутировать "Канело" и чемпиона WBC в весе Головкина

Также он объявил дату следующего боя.

Жанибек Алимханулы. Фото: ringtv.com
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Сегодня 11:30
Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) дал интервью ESNews, в котором рассказал о своем возвращении на ринг и желаемых соперниках.

По словам Алимханулы, свой следующий бой он может провести в октябре. Соперник пока не известен.

На вопрос о том, с кем бы он хотел подраться, казахстанец упомянул чемпиона WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде, обладателя титула WBC Джермалла Чарло из США и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

При этом Алимханулы заявил, что нокаутирует и Чарло, и "Канело", причем сделает это за шесть раундов.



Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО).
Метки:
Алимханулы Жанибек Альварес Сауль Чарло Джермалл WBC
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Сегодня 11:30
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