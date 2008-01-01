Алимханулы пообещал нокаутировать "Канело" и чемпиона WBC в весе Головкина

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) дал интервью ESNews, в котором рассказал о своем возвращении на ринг и желаемых соперниках.
По словам Алимханулы, свой следующий бой он может провести в октябре. Соперник пока не известен.
На вопрос о том, с кем бы он хотел подраться, казахстанец упомянул чемпиона WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде, обладателя титула WBC Джермалла Чарло из США и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
При этом Алимханулы заявил, что нокаутирует и Чарло, и "Канело", причем сделает это за шесть раундов.
Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.
Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО).