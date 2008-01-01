Геннадий Головкин вернулся к тренировкам в Big Bear

Последний раз GGG выходил на ринг в октябре.

Фото: vk.com/ggolovkin
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:32
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) возобновил тренировки в лагере Big Bear в Калифорнии (США) в рамках подготовки к следующему бою.

"Рад вернуться к тренировкам в Big Bear, непередаваемое чувство. Дисциплина – ключ к успеху", – написал Головкин в Instagram, выложив видеофрагмент с тренировки.



Ожидается, что в следующем бою Головкин встретится с обязательным претендентом по линии IBF поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Ориентировочно - поединок пройдет в октябре-ноябре в США.

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Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса. 
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Бокс Профи-бокс
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Сегодня 09:32
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