Геннадий Головкин вернулся к тренировкам в Big Bear

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) возобновил тренировки в лагере Big Bear в Калифорнии (США) в рамках подготовки к следующему бою."Рад вернуться к тренировкам в Big Bear, непередаваемое чувство. Дисциплина – ключ к успеху", – написал Головкин в Instagram, выложив видеофрагмент с тренировки.Ожидается, что в следующем бою Головкин встретится с обязательным претендентом по линии IBF поляком(21-0, 5 КО). Ориентировочно - поединок пройдет в октябре-ноябре в США.Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.