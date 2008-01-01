Я его нокаутировал, но рефери не засчитал удар - "Монстр" из Узбекистана о шестой победе в профи

Узбекский проспект первого среднего веса(6-0, 5 KO) прокомментировал победу над американцем(20-3, 9 KO) в отборочном бою по линии WBA, сообщает Fightnews.info По словам Мадримова, в девятом раунде рефери должен был засчитать его сопернику поражение нокаутом. В итоге Уолкеру дали время на восстановление и он достоял до финального гонга.Опыт в 12 раундов Мадримов назвал полезным - он впервые в карьере выиграл решением. Поединок стал соглавным событием вечера бокса в Тасле (штат Оклахома, США),"Если честно, бой оказался тяжелее, чем я ожидал. Я считаю, что нокаутировал его в девятом раунде, но рефери не засчитал удар. Это было чистое попадание. Соперник оказался жестким, но мы приняли бой на слишком коротком уведомлении. Так или иначе это полезный опыт. Бой был бы легче, если бы я не заряжался на нокаут.Я немного устал в середине боя, но к тому моменту он пропустил уже немало хороших ударов. Так что я решил поберечь силы и выждать. Да, усталость также пришлось включить в план на бой", - сказал Мадримов.Напомним, Мадримов в октябре дрался в андеркарте у казахстанца(40-1-1, 35 КО). Самого GGG узбекистанец называл своим любимым боксером.

Добавим, что в андеркарте вечера бокса в Тасле узбекистанец Шахрам Гиясов защитил свой титул WBA International в первом полусреднем весе, а в главном событии норвежка Сесилия Брекхус проиграла и потеряла статус абсолютной чемпионки мира.