Экс-чемпион мира в двух весах отправил соперника в нокдаун и заставил сдаться

Экс-чемпион мира в полулегком и во втором легчайшем весах британец Карл Фрэмптон
досрочно победил соотечественника Даррена Трейнора
, передает корреспондент Vesti.kz
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Поединок в рамках вечера бокса в Лондоне прошел в легкой категории и завершился в седьмом раунде. В шестой трехминутке Фрэмптон отправил соперника в нокдаун, а в седьмой Трейнор после сильного удара по корпусу попросил судью остановить бой.
На счету 33-летнего Фрэмптона теперь 28 побед (16 нокаутом) при двух поражениях, а его ровесник Трейнор имеет четыре проигрыша при 16 победах (семь нокаутом).