Экс-чемпион мира в двух весах отправил соперника в нокдаун и заставил сдаться

Он поднялся на категорию.

Карл Фрэмптон (слева) и Даррен Трейнор. Фото: Queensberry Promotions
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Вчера 22:46
Экс-чемпион мира в полулегком и во втором легчайшем весах британец Карл Фрэмптон досрочно победил соотечественника Даррена Трейнора, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок в рамках вечера бокса в Лондоне прошел в легкой категории и завершился в седьмом раунде. В шестой трехминутке Фрэмптон отправил соперника в нокдаун, а в седьмой Трейнор после сильного удара по корпусу попросил судью остановить бой. 

На счету 33-летнего Фрэмптона теперь 28 побед (16 нокаутом) при двух поражениях, а его ровесник Трейнор имеет четыре проигрыша при 16 победах (семь нокаутом).


Метки:
Профессиональный бокс Великобритания Лондон
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 22:46
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