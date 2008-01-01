Шведский супертяжеловес одержал досрочную победу в первом бою после поражения от Фьюри

29-летний шведский супертяжеловес Отто Валлин победил техническим нокаутом в бою против 34-летнего американца Трэвиса Кауфмана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся на вечере бокса на арене Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), где в главном бою лишенный титула американец Давид Бенавидес одержал победу в бою с колумбийцем Роамером Ангуло.

В пятом раунде Кауфман получил травму плеча. Он продолжил боксировать одной рукой, но рефери остановил поединок.

Для Валлина эта победа стала первой после поражения от британца Тайсона Фьюри, которое он потерпел осенью прошлого года.